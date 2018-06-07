محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام حملة التحصين البيطرية بمحافظة تعز تعز - سبأ:

اختتمت اليوم بمحافظة تعز الحملة الوطنية البيطرية لتحصين وتجريع ومعالجة الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة والجدري و الطفيليات .



هدفت الحملة التي نفذها مكتب الزراعة والري بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة وتمويل من الهيئة الطبية الدولية إلى تطعيم المواشي باللقاحات لحمايتها من الأمراض التي تهدد قطاعاً كبيراً من الثروة الحيوانية .



وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس عبد الله الجندي أنه تم خلال الحملة التي استمرت ٢٥ يوماً تحصين وتجريع نحو 128 ألفاً و 158 رأساً من الاغنام والماعز بزيادة 17 ألفاً و 158 رأساً عن العدد المستهدفة في ٢٠ عزلة و٤٣٤ قرية بمديريتي ماوية وخدير .



وأشاد بجهود الفرق البيطرية الميدانية و دور الهيئة الطبية الدولية بتوفير كافة اللقاحات والمستلزمات البيطرية للحملة التي حققت النجاح .



فيما اعتبر المسئول الإعلامي للحملة الدكتور درهم شمسان أن تنفيذ مثل هذه الحملات المجانية لتحصين وتجريع ومعالجة الأغنام والماعز أبرز العوامل المساهمة في تشجيع المزارعين ومربيي الثروة الحيوانية ومساعدتهم على حماية حيواناتهم وبما من شأنه تحسين مستوى الدخل في المناطق الريفية والتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة .

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ