محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية لتربويي عزلة الأهجر بالمحويت المحويت - سبأ:

نظم القطاع التربوي بعزلة الأهجر في مديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت أمسية رمضانية لمناقشة دور التربويين في مواجهة تحديات العدوان والحصار.



وألقيت كلمات أكدت المضي في درب العلم والمعرفة والصمود في ميدان العمل وتجاوز كافة الظروف والصعاب الناجمة عن استمرار العدوان والحصار ، لتفويت الفرصة علی قوی العدوان ومحاولتها تعطيل التعليم في اليمن .



ودعت الكلمات إلی تفعيل دور التربويين في التوعية المجتمعية بجرائم تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي ومخططاته الإجرامية في تدمير اليمن أرضاً وإنساناً .



وحثت علی الاستمرار في رفد جبهات العزة والشرف ومساندة المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان.



ودعا تربويو عزلة الأهجر إلی الاحتشاد الفاعل في يوم القدس العالمي لإيصال رسالة اليمنيين ورفضهم للقرارات الأمريكية إزاء المقدسات الإسلامية .

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ