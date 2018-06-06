محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بأمانة العاصمة في ذكرى استشهاد الأمام علي







نظم مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة أمسية رمضانية بالتعاون مع قطاع التعليم والشباب بالأمانة لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية أشاد أمين العاصمة حمود محمد عباد، بصمود وثبات القيادات التربوية والقطاع التربوي وكافة العاملين في مواجهة العدوان، واستمرار العملية التعليمية بمديريات العاصمة.



واستعرض فضائل ومكارم وأخلاق وشجاعة الإمام علي عليه السلام في مقارعة الظلم والظالمين، ونصرة المستضعفين.



وحث أمين العاصمة، التربويين على الحشد ليوم القدس العالمي والمشاركة الفاعلة فيه باعتبار قضية فلسطين والقدس هي الأولى والمحورية للشعب اليمني .. مشيداً بتضحيات الشهداء والجرحى، واستبسال وصمود المرابطين في مختلف الجبهات.



فيما أشاد وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف، ومدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق بجهود التربويين بالأمانة وصمودهم لأداء رسالتهم التعليمية.

ونوها بدور كافة التربويين خلال العامين الدراسيين الماضيين، في إنجاح العملية التعليمية.



وثمن السقاف والرفيق بالإنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة.



حضر الأمسية الوكيل المساعد بوزارة التربية فؤاد الشامي ورئيس المكتب الفني علي الحيمي ، ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة الدكتور عبدالوهاب الخيل ونواب مدير مكتب التربية بالأمانة حميد قطران، وعبدالله الوزير، ورؤساء الشعب ومدراء المناطق التعليمية ومدراء المدارس والكادر التربوي والإداري بالأمانة.

سبأ [07/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ