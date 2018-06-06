محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الأمسيات الرمضانية لعلماء وخطباء ومرشدي الحديدة













دشن قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة الأمسيات رمضانية لعلماء وخطباء ومرشدي المحافظة.







تتضمن الأمسيات الرمضانية بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محاضرات دينية وكلمات لأصحاب الفضيلة العلماء حول فضائل الشهر الكريم ودور العلماء والخطباء والدعاة والمرشدين في التوعية المجتمعية بما تتعرض لها البلاد من عدوان وحصار ومؤامرة تستهدف النيل من كرامة وسيادة الشعب اليمني.



وفي الأمسية الرمضانية التي نظمت في المديريات الشمالية في محافظة الحديدة مساء أمس بحضور كوكبة من العلماء والخطباء والمرشدين من مختلف المحافظات .. أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني إلى أهمية دور رسالة المسجد في التوعية بمخططات العدوان على اليمن.



وتطرق إلى ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه وسيرته وأخلاقه ومناقبه وتضحياته في سبيل الله وجهاده ضد الظلم والطغيان .. لافتا إلى ضرورة السير على نهجه والاقتداء باخلاقه وثباته على الحق وزهده وشجاعته في مواجهة المستكبرين.



فيما أشار مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد عبد الرحمن حسين الموشكي إلى أن شهر رمضان هو شهر القرآن الذي جعله الله هداية للبشرية تهتدي به نحو طريق الخير والصلاح.



وتطرق إلى الأحداث الدينية التي وقعت خلال الشهرالفضيل ومنها غزوة بدر وفتح مكة .. مؤكدا أهمية دور العلماء والخطباء والدعاة والمرشدين في توعية الناس وتوجيههم في مختلف شؤون الحياة انطلاقا القرآن الكريم.



ولفت الموشكي إلى واجب العلماء في التوعية المجتمعية بما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ومؤامرة وانتهاكات من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.



وأكد أهمية أن يكون لعلماء اليمن موقف من هذا العدوان الذي استهدف الحجر والشجر وأهلك البشر .. مؤكدا أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل الدعم والعطاء للمرابطين في الجبهات.



ودعا مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف الجميع وفي المقدمة العلماء والخطباء والمرشدين إلى الاضطلاع بدورهم في قول كلمة الحق تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار للعام الرابع على التوالي.



بدوره أشار نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة سليمان الفقية إلى أهمية الأمسيات الرمضانية ودورها في إحياء رسالة المنبر والرسالة الدينية والإرشادية التي تدعوا لجمع الشمل ورص الصفوف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية.



ونوه بدور قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتب أوقاف أمانة العاصمة ومختلف المحافظات للنزول إلى المحافظة وتسيير القوافل الإرشادية التعبوية وخاصة في ظل تصعيد العدوان وإستهدافه للمواطنين في المحافظة.



وألقيت كلمات عن علماء المحافظات الجنوبية ألقاها الشيخ علي الكردي وخطباء تعز ألقاها عدنان السكسكي والمسؤل الثقافي بالحديدة عبد السلام الصليحي وعدد من العلماء والخطباء .. أكدت في مجملها أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .



ودعا المتحدثون كافة أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن ووفاءً لدماء الشهداء والجرحى وتضحياتهم .



حضر الأمسية مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء أيمن عبد القاد ونائب مدير مكتب أوقاف أمانة العاصمة محمد الغليسي .

سبأ [07/يونيو/2018] الحديدة - سبأ:سبأ