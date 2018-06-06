محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بذمار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي ذمار - سبأ:







نظمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار أمسية رمضانية إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



وفي الأمسية التي حضرها وكلاء المحافظة وقيادات وأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية واكاديميين.. أكد المحافظ المقدشي أهمية إحياء هذه المناسبة لاستلهام الدروس من سيرة الإمام علي كرم الله وجه والسير على نهجه والاقتداء باخلاقه وثباته على الحق وزهده وشجاعته في مواجهة الطغاة والمستكبرين.



وأشار إلى مايتعرض له الوطن من عدوان غاشم، مرتكبا الجرائم بحق الشعب اليمني والتي يندى لها الجبين وتعد وصمة عار على دول تحالف العدوان وكل من تعاون معهم أو ساندهم.



ولفت إلى مخططات العدوان التي تستهدف تمزيق اليمن وماتشهده الجبهات مؤخرا من تصعيد وخاصة في جبهة الساحل الغربي.. داعيا الجميع إلى تحمل المسئولية في هذه المرحلة والقيام بواجبهم في التحشيد لرفد الجبهات بالرجال والمال ودعم جهود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.



ونوه بدور أبناء ذمار وتضحياتهم دفاعا عن سيادة الوطن ووحدته وامنه واستقراره ومواجهة العدوان السعودي الامريكي .. مبينا أن دفعة من المقاتلين من أبناء المحافظة ستنضم قريبا إلى جبهة الساحل الغربي.



وأكد محافظ ذمار إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة، ونشر قيم الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.



ودعا الخيرين إلى المبادرة في مواساة الفقراء والمحتاجين ومساعدة النازحين، وتلمس احتياجات أسر الشهداء والاهتمام بالجرحى كأقل واجب عرفانا بماقدموه من تضحيات في سبيل الوطن.



وحث محافظ ذمار على الإستعداد والاحتشاد لإحياء يوم القدس العالمي الجمعة القادم.. داعيا مكونات المجتمع للحشد المشرف للفعالية وبمايليق بمكانة القدس في قلوبنا.



فيما تناول القاضي إسماعيل الوشلي، جانبا من سيرة الإمام علي كرم الله وجهه وماتمتع به من صفات ومناقب.. مشيرا إلى أهمية إحياء سنن الله ورسوله وتطبيق قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في جميع أمور الحياة قولا وعملا لمافيه صلاح للأمة ورفعتها وعزتها.



بدوره أشار فاضل الشرقي، إلى ماتشهده الساحة الوطنية من مؤامرات وتحديات.. داعيا الجميع للقيام بواجبهم في التحشيد ورفد الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأشاد بمايحققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجبهات..



وحث على تعزيز عوامل الصمود والتلاحم والتكافل الاجتماعي، والاحتشاد في يوم القدس.



تخلل الأمسية قصيدة شعرية وفقرات انشادية معبرة عن المناسبة.

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ