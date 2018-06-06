مناقشة مشاريع منظمة اليونيسيف الانسانية في محافظة ذمار [07/يونيو/2018] ذمار - سبأ:

ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم، مع ضابط برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف المهندس سعدي السعدي، مستوى تنفيذ المشاريع الانسانية المدعومة والممولة من المنظمة، وامكانية زيادة الدعم في هذا المجال.



وفي اللقاء الذي حضره عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنية، أشاد المحافظ، بدعم اليونيسيف لقطاعات المياه والصحة والبيئة والتعليم في المحافظة.



ودعا إلى زيادة حجم المساعدات للتخفيف من اثار الازمة الانسانية في المحافظة التي تسببها العدوان والحصار الجائر، والعمل على تبني مشاريع نوعية لمعالجة مشاكل المياه والإصحاح البيئي .



واشار إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة لتشغيل الآبار الرئيسية لمياه الشرب التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وكذا إيجاد تمويلات لإعادة تأهيل مقلب المخلفات للحد من اضرار التلوث البيئي خصوصا في ظل موسم الأمطار وقرب المقلب من الأحياء السكنية.



ولفت المقدشي إلى ان المحافظة لا تزال تستقبل أعداد كبيرة من النازحين والعائدين من مختلف المحافظات مما ضاعف من حجم التحديات الإنسانية التي تواجهها السلطة المحلية في ظل غياب الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العامة.



وأكد استعداد السلطة المحلية تسهيل اعمال اليونيسيف وبما يسهم في انجاح مشاريعها التي تمولها بالمحافظة.



من جانبه اوضح ضابط البرنامج ان زيارته للمحافظة بهدف الإطلاع على سير عمل المشاريع الممولة من المنظمة ووضع خطط الإحتياحات الملحة للمرحلة المقبلة، مشيدا بتعاون قيادات المكاتب التنفيذية ذات العلاقة.

سبأ