وكيل وزارة الإدارة المحلية يطلع على أداء السلطة المحلية بالحديدة [07/يونيو/2018] الحديدة - سبأ:

اطلع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المعلومات والإحصاء احمد جابر، على أداء السلطة المحلية بعدد من مديريات محافظة الحديدة.



كما اطلع الوكيل جابر، على الجهود المبذولة لتعزيز الصمود والتلاحم ودعم الجيش واللجان الشعبية في مواجهة تصعيد العدوان ومرتزقته في الساحل الغربي.



وأوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم خلال الزيارة اللقاء بقيادات المحافظة والسلطة المحلية بالمحافظة وعدد من المديريات من جبل رأس حتى الزهرة.



ولفت إلى أنه تم مناقشة السبل الكفيل بتفعيل أداء قيادات السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات وتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من التداعيات الكارثية للعدوان والحصار.

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