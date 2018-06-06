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آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 01:59:19ص
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  رياضة
القلعة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الشهيد الصماد لكرة القدم بصنعاء
[07/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
تأهل فريق القلعة إلى نصف نهائي بطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرمضانية الأولى لكرة القدم المقامة منافساتها حالياً على ملعب المدرسة الفنية بالعاصمة صنعاء لفئات الكبار والناشئين والشباب والبراعم.

وجاء تأهل فريق القلعة إلى نصف نهائي فئة الكبار بعد فوزه اليوم في مباراة دور الـ8 على نظيره مجد الثورة بهدف وحيد سجله اللاعب وضاح القرن.

أما في فئة البراعم تحت 11 سنة فقد بلغ فريق تعاون بغداد (ب) المباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي على نظيره الهدى بهدفين مقابل هدف.

وفي فئة الشباب احتسبت نتيجة مباراة فريقي الصماد والجبري لصالح الصماد 3 / صفر لعدم حضور فريق الجبري.

وعلى ذات السياق أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الكابتن جلال القطاع أن البطولة تسير بصورة بشكل جيد بمشاركة جميع الفئات العمرية ولأول مرة تقام على مستوى الأمانة وذلك بجهود ذاتية.

وبين أن البطولة تهدف إلى تنشيط الشباب والنشئ والبراعم خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والذي تسبب في إيقاف الأنشطة الرسمية.. منوها بدور القاضي عبدالله الظرافي الداعم للبطولة.
سبأ
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