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آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 01:59:19ص
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ناطق حكومة الإنقاذ: العدوان يسعى لدفع أكبر عدد من أبناء المحافظات الجنوبية إلى محارق الموت
[07/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
دعا الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني عبد السلام جابر أبناء المحافظات الجنوبية إلى الاستفادة من التجارب الميدانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي تجلت فيها كل الحقائق واتضحت كل الأكاذيب التي سوقتها لهم قوى العدوان والاحتلال.

وأشار إلى أن تحالف العدوان يسعى إلى الدفع بأكبر عدد من أبناء المحافظات الجنوبية إلى محارق الموت في جبهات الساحل الغربي وجبهات الحدود ليتسنى له تحقيق أهدافه الاستعمارية.

وقال عبد السلام جابر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي وجبهات الحدود والجبهات الأخرى هي البيان الحق على أن المعادلة تغيرت لصالح الشعب اليمني ولم يعد أمام قوى العدوان سوى أن تعترف بهزيمتها".

وأكد أن لجوء قوى العدوان إلى إسقاط المنشورات الورقية على بعض مناطق الحديدة وبث شائعات كاذبة تزعم تارة أن هناك موافقة على تسليم ميناء الحديدة وتارة أخرى بأنها استهدفت قيادات عسكرية بارزة، وغير ذلك من الأكاذيب يعد تأكيد بفشل قوات العدوان عسكريا.

وأضاف" إن ما تروجه وسائل إعلام تحالف العدوان من شائعات وأكاذيب ليس في الحقيقة سوى وهم ومجرد أماني تواسي بها قوى العدوان نفسها المثخنة بالهزيمة واليأس، ومحاولات عابثة لإنعاش معنويات المرتزقة المنكسرة بما لاقته من ضربات قاسية".

وحيا ناطق الحكومة صمود الشعب اليمني وثباته والتفافه الصادق حول قيادة الثورة والقيادة السياسية .. مشيدا بالمواقف الوطنية الشجاعة التي سطرها ويسطرها أبناء اليمن وفي مقدمتهم أبناء القبائل الشرفاء الذي أثبتوا مجددا أنهم صانعوا الأمجاد والانتصارات، وأنهم عند مستوى التحديات التي تواجه اليمن.

ولفت إلى وعي الشعب اليمني في استيعاب أساليب وحيل العدوان، وإدراكه للمسؤولية التي تقع على عاتق أبناء اليمن في هذه الظروف الاستثنائية.. مؤكدا أن هذا الوعي جعل الحرب الإعلامية بمختلف أشكالها غير ذات جدوى.
سبأ
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