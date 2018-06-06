أمن ومباحث العاصمة يلقون القبض على مرتكب جريمة سرقة الفتاة بشارع الجزائر [07/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

ضبط رجال أمن ومباحث العاصمة صنعاء اليوم مرتكب جريمة سرقة إحدى الفتيات بشارع الجزائر بمديرية الوحدة.



وأكد مصد أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن بمركز شرطة المعلمي بأمانة العاصمة بالتعاون مع مباحث العاصمة والمنطقة الأمنية بمديرية الوحدة ألقوا القبض على مرتكب جريمة السرقة بالإكراه ضد إحدى الفتيات أمس بشارع الجزائر.



وأشار المصدر إلى أن المجرم الذي تم التعرف إليه من خلال الكاميرا أقدم على انتزاع حقيبة الفتاة من كتفها وهو يقود دراجة نارية، ما أدى إلى إصابتها جراء سحبها في الشارع.



ولفت المصدر إلى أن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة خلال ساعات بعد التعرف عليه ومتابعة أماكن تواجده بتعاون المواطنين الشرفاء.



وأكد مدير أمن العاصمة العميد معمر هراش أن الأجهزة الأمنية بالأمانة لن تتوانى في تأدية واجبها إزاء كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مشيدا بيقظة رجال الأمن وتعاون المواطنين في متابعة مرتكب هذه الجريمة وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي.

سبأ