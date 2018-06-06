محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية ثقافية في المحويت في ذكری استشهاد الإمام علي المحويت -سبأ:

نظمت إدارة أمن محافظة المحويت اليوم فعالية ثقافية بعنوان " الإمام علي عليه السلام النموذج الأرقى في الصبر علی الحق والصمود في مواجهة الباطل " .



استعرضت فعالية بحضور وكيلي المحافظة يحيي عبده إبراهيم والعميد عبدالقادر الماخذي ومدير الأمن العميد محمد الحمزي، مناقب ومكانة الإمام علي العلمية والثقافية .



وألقيت في الفعالية كلمات لمدير أمن المحافظة وممثلو الوحدة الثقافية ﻷنصار الله بالمحافظة أشارت إلی دور الإمام علي عليه السلام في رفع راية الحق والصمود ضد الباطل ونصره المظلومين.



وأشارت كلمات المشاركين إلی أهمية الاقتداء بالسيرة العطرة للإمام علي ودراستها والتمعن في تفاصيل منهجه وأخلاقه لاستلهام الصبر والصمود والشجاعة في مقارعة طواغيت العصر والوقوف بوجه قوی العدوان والتصدي لمخططاتها الإجرامية.



وحثت الكلمات علی التوعية الشاملة بثقافة وإيمان وسيرة العظماء أمثال الإمام علي كرم الله وجهه.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ