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تدشين الموسم الزراعي المطري في حقول المؤسسة الاقتصادية بذمار
[06/يونيو/2018]
ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم الموسم الزراعي المطري لزراعة الذرة الرفيعة في الحقول التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بمحافظة ذمار للموسم الزراعي الحالي 2018م .


وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق، أكد المحافظ المقدشي أهمية استغلال مواسم الأمطار في زراعة المحاصيل الزراعية لتوفير احتياجات المواطنين من الحبوب والخضروات وبما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي خلال هذه المرحلة .

وحث على تضافر جهود المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي بما يكفل التوسع في زراعة واستصلاح الأراضي الزراعية واستغلالها في زراعة أنواع الحبوب والخضروات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

ودعا محافظ ذمار المؤسسات والهيئات الزراعية والبحثية إلى تشجيع المزارع على الزراعة المطرية واستغلال موسم الأمطار ودعمه بالبذور والأسمدة والاستشارات الزراعية اللازمة للحفاظ على المحاصيل الزراعية وحمايتها من الآفات المختلفة.

وأبدى إستعداد السلطة المحلية مساندة جهود القطاع الزراعي والاقتصادي للقيام بدوره في دعم المزارعين والاهتمام بالقيعان الزراعية الخصبة التي تمتاز بها ذمار .

فيما أوضح مدير قطاع الوحدات الإنتاجية بالمؤسسة الاقتصادية مبارك علي القيلي، أن خطة المؤسسة خلال الموسم الزراعي لهذا العام تهدف لاستغلال ١٥٠ هكتار من الأراضي الزراعية التابعة للمؤسسة بمدينتي ذمار ومعبر ورصابة وقفلة عذر وسنوان والجروبه وزراعتها بالذرة الرفيعة لإنتاج الحبوب والأعلاف.

وبين أن المؤسسة تسعى من خلال استغلال الموسم الزراعي المطري تأمين احتياجات مزارع ألبان اليمن في رصابة من الأعلاف والحد من التحديات التي أدت إلى نفوق عدد من الأبقار الحلوب والخيول العربية الأصيلة الموجودة بالمزرعة.

ولفت القيلي إلى أن المؤسسة أدخلت منظومة ضخ للمياه بالطاقة البديلة لضخ المياه إلى الحقول المحيطة بمزرعة الألبان لتأمين زراعة البرسيم والحشائش الأخرى لتغطية احتياجات الأبقار والخيول في المزرعة ومواصلة الجهود للنهوض بأوضاع مزارع ألبان اليمن رصابة.

حضر التدشين مدير مكتب الزراعة والري المهندس هلال الجشاري ومدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ونائب مدير مزارع الألبان عبدالله الصبري وعدد من قيادات القطاع الزراعي في المحافظة .

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