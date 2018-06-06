ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 12:13:49ص
الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع أمين العاصمة حمود محمد عباد، مستوى الأداء الخدمي والتنموي بأمانة العاصمة.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحفين وتدمير آلية عسكرية بتعز
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزارع المواطنين بالحديدة
أمن ومباحث العاصمة يلقون القبض على مرتكب جريمة سرقة الفتاة بشارع الجزائر
فعالية ثقافية في المحويت في ذكری استشهاد الإمام علي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الاستعدادات للإمتحانات الأساسية والثانوية بصنعاء
[06/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة صنعاء اليوم الاستعدادات لإمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2017 - 2018.


واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار السبل الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الإمتحانية للشهادة العامة الأساسية والثانوية.

وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بتعميم وزارة التربية واللجنة الفنية للإختبارات واستيفاء الوثائق المطلوبة للطلاب المتقدمين للإمتحانات، وتلافي الأخطاء التي رافقت عملية الامتحانات للأعوام السابقة بما يكفل إنجاحها.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحفين وتدمير آلية عسكرية بتعز
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزارع المواطنين بالحديدة
أمن ومباحث العاصمة يلقون القبض على مرتكب جريمة سرقة الفتاة بشارع الجزائر
فعالية ثقافية في المحويت في ذكری استشهاد الإمام علي
تدشين الموسم الزراعي المطري في حقول المؤسسة الاقتصادية بذمار
أمسية بمدينة المحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي وأربعينية الشهيد الصماد
تدشين المرحلة الثانية من عملية الحشد والتعبئة بذمار
كسر زحف للغزاة والمرتزقة على منطقة الفازة الساحلية
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
أمسية لأبناء مأرب لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي وأربعينية الرئيس الصماد
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
غارة جوية على شدا وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف منبه بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران يشن خمس غارات على محافظة تعز
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by