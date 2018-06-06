[06/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:
ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة صنعاء اليوم الاستعدادات لإمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2017 - 2018.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار السبل الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الإمتحانية للشهادة العامة الأساسية والثانوية.
وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بتعميم وزارة التربية واللجنة الفنية للإختبارات واستيفاء الوثائق المطلوبة للطلاب المتقدمين للإمتحانات، وتلافي الأخطاء التي رافقت عملية الامتحانات للأعوام السابقة بما يكفل إنجاحها.
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