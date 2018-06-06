رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتعاقد مع اللاعب البرتغالي دالوت لندن ـ سبأ:



تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لخمسة أعوام مع الظهير البرتغالي الشاب ديوغو دالوت قادما من نادي بورتو في صفقة وصلت قيمتها إلى



22 مليون يورو بحسب ما أعلن الناديان اليوم.



وأعرب النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني عن سروره لإعلان التعاقد مع دييغو دالوت من نادي بورتو في عقد يمتد لخمسة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي.



والصفقة هي الثانية لمانشستر يونايتد هذا الأسبوع بعد توصله إلى اتفاق لضم البرازيلي الدولي فريد من شاختار دانييتسك الأوكراني.



ويسعى يونايتد إلى تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل بعدما خرج خالي الوفاض في الموسم المنصرم وأنهاه في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ