محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بمدينة المحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي وأربعينية الشهيد الصماد المحويت-سبأ:

نظمت بمحافظة المحويت أمسية رمضانية لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه وأربعينية الرئيس الشهيد صالح علي الصماد.



استعرضت الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة للشؤون الأمنية العميد عبدالقادر الماخذي ومدير مدينة المحويت إبراهيم عبدالحميد والعلماء والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والقطاعات الثقافية وممثلو المكتب التنفيذي لأنصار الله ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، جوانب من حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام ودوره البطولي ومنهجه وأخلاقه وبساطته وتواضعه وشجاعته في مواجهة الأعداء.



وأشارت كلمات الحضور إلی شخصية الإمام علي وجهاده وتصديه للطغاة والظالمين وحاجة الأمة اليوم إلى ثقافته وروحيته في ظل تعرض اليمن لهجمة العالم الشرسة.



وتطرقت إلی ما قدمه الرئيس الشهيد صالح الصماد ودوره وحكمته في إدارة شؤون البلاد رغم الظروف العصيبة وتحديات المرحلة التي يمر بها الوطن جراء التداعيات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.



وتناولت الأمسية القضايا الخدمية والتنموية وسبل التغلب علی التحديات الاقتصادية والمعيشية والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع .. مشددة علی ضرورة تعزيز التلاحم المجتمعي واستمرار رفد المرابطين في الجبهات ودعمهم بالمال والعتاد.



ودعا أبناء المحويت أبناء الشعب وقبائل اليمن إلی الهبة الشعبية والتحرك نحو جبهات العزة والشموخ لتطهير الوطن من دنس قوی الغزو والاحتلال ومساندة الجيش واللجان الشعبية في تعزيز الانتصارات بجبهة الساحل الغربي وكافة جبهات القتال.



وأثنی الحاضرون في الأمسية علی دور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ فيصل بن حيدر وحرصه علی توحيد الصف الداخلي وتعزيز صمود وتماسك أبناء المحويت والتفافهم ومناهضتهم للعدوان وتصديهم لأي محاولات للنيل من نسيجهم الاجتماعي.



وأكد القطاع الثقافي بالمحافظة أهمية الارتباط بنهج الإمام علي واستلهام الدروس وترجمتها في واقع اليوم الذي بات في أمس الحاجة للرجوع لهذا النهج .. داعيا إلی الاقتداء بسيرة وحياة الإمام علي والاقتباس من شجاعته وإقدامه وجهاده وحياته.



تخلل الأمسية مشاركات إنشادية وقصائد شعر وكلمات أكدت أهمية الاقتداء بنهج وصفات أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وحثت علی تجسيد العمل بمشروع الشهيد الصماد " يد تحمي ويد تبني " لبناء الدولة ومواجهة صلف العدوان.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ