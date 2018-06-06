ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 12:13:49ص
الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع أمين العاصمة حمود محمد عباد، مستوى الأداء الخدمي والتنموي بأمانة العاصمة.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحفين وتدمير آلية عسكرية بتعز
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزارع المواطنين بالحديدة
أمن ومباحث العاصمة يلقون القبض على مرتكب جريمة سرقة الفتاة بشارع الجزائر
فعالية ثقافية في المحويت في ذكری استشهاد الإمام علي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين المرحلة الثانية من عملية الحشد والتعبئة بذمار
[06/يونيو/2018]
ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم المرحلة الثانية من عملية الحشد والتعبئة إلى الجبهات في عموم مديريات المحافظة .


وخلال التدشين بحضور وكلاء المحافظة محمود الجبين وأحمد الحميري ومحمد محمد عبدالرزاق وجمال معوضة، شدد المحافظ المقدشي على ضرورة تفعيل دور أعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والوجهات القبلية للقيام بدورهم في التحشيد القبلي ورفد الجبهات في ظل التصعيد المستمر لدول تحالف العدوان في الساحل الغربي .

وحث مدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية على التعاون مع اللجان المكلفة بحشد ضباط وأفراد ومنتسبي القوات المسلحة في مديرياتهم ورفد الجبهات بما يعزز الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأشاد بدور أبناء ذمار في مختلف الجبهات وصمودهم وثباتهم في وجه العدوان .. مؤكدا ضرورة تعزيز الروابط بين المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، ورفع الجاهزية الأمنية للتعامل مع كافة المخاطر والتحديات الأمنية وإفشال مخططات العدوان.

من جهته دعا فاضل الشرقي، قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية في المديريات إلى المساهمة في تشكيل الكتائب العسكرية بمديرياتهم ورفد الجبهات بالرجال والمال، والمشاركة في المرابطة في الجبهات وزيارة المقاتلين ومشاركتهم العيد في مواقعهم بما يعزز من صمودهم وثباتهم في وجه العدوان.

بدوره أشار رئيس اللجنة العسكرية بالمحافظة العميد حسين عزيز أن تدشين هذه المرحلة تأتي ردا على التصعيد الأخير لتحالف العدوان في كافة الجبهات وعلى وجه الخصوص جبهة الساحل الغربي والتي يهدف من خلالها السيطرة على مدينة وميناء الحديدة لأحكام حصاره البري والبحري والجوي.

حضر التدشين مدير أمن المحافظة العميد علي الحربي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات وقادة الوحدات الأمنية العسكرية بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحفين وتدمير آلية عسكرية بتعز
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزارع المواطنين بالحديدة
أمن ومباحث العاصمة يلقون القبض على مرتكب جريمة سرقة الفتاة بشارع الجزائر
فعالية ثقافية في المحويت في ذكری استشهاد الإمام علي
تدشين الموسم الزراعي المطري في حقول المؤسسة الاقتصادية بذمار
مناقشة الاستعدادات للإمتحانات الأساسية والثانوية بصنعاء
أمسية بمدينة المحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي وأربعينية الشهيد الصماد
كسر زحف للغزاة والمرتزقة على منطقة الفازة الساحلية
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
أمسية لأبناء مأرب لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي وأربعينية الرئيس الصماد
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
غارة جوية على شدا وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف منبه بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران يشن خمس غارات على محافظة تعز
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by