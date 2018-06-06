محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثانية من عملية الحشد والتعبئة بذمار ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم المرحلة الثانية من عملية الحشد والتعبئة إلى الجبهات في عموم مديريات المحافظة .



وخلال التدشين بحضور وكلاء المحافظة محمود الجبين وأحمد الحميري ومحمد محمد عبدالرزاق وجمال معوضة، شدد المحافظ المقدشي على ضرورة تفعيل دور أعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والوجهات القبلية للقيام بدورهم في التحشيد القبلي ورفد الجبهات في ظل التصعيد المستمر لدول تحالف العدوان في الساحل الغربي .



وحث مدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية على التعاون مع اللجان المكلفة بحشد ضباط وأفراد ومنتسبي القوات المسلحة في مديرياتهم ورفد الجبهات بما يعزز الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأشاد بدور أبناء ذمار في مختلف الجبهات وصمودهم وثباتهم في وجه العدوان .. مؤكدا ضرورة تعزيز الروابط بين المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، ورفع الجاهزية الأمنية للتعامل مع كافة المخاطر والتحديات الأمنية وإفشال مخططات العدوان.



من جهته دعا فاضل الشرقي، قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية في المديريات إلى المساهمة في تشكيل الكتائب العسكرية بمديرياتهم ورفد الجبهات بالرجال والمال، والمشاركة في المرابطة في الجبهات وزيارة المقاتلين ومشاركتهم العيد في مواقعهم بما يعزز من صمودهم وثباتهم في وجه العدوان.



بدوره أشار رئيس اللجنة العسكرية بالمحافظة العميد حسين عزيز أن تدشين هذه المرحلة تأتي ردا على التصعيد الأخير لتحالف العدوان في كافة الجبهات وعلى وجه الخصوص جبهة الساحل الغربي والتي يهدف من خلالها السيطرة على مدينة وميناء الحديدة لأحكام حصاره البري والبحري والجوي.



حضر التدشين مدير أمن المحافظة العميد علي الحربي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات وقادة الوحدات الأمنية العسكرية بالمحافظة.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ