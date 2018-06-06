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آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 12:13:49ص
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  اقتصاد
المفوضية الأوروبية تصادق على فرض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية
[06/يونيو/2018]
بروكسل ـ سبأ:

صادقت المفوضية الأوروبية اليوم على قرار بفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية المصدرة للسوق الاوروبية ردا على التعريفات الجمركية الامريكية الاخيرة على وارادات الصلب والالمنيوم الاوروبية.


وقالت المفوضية في بيان صحفي إن قرار فرض الرسوم سيدخل حيز التنفيذ بحلول يوليو المقبل بعد التنسيق مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

واكدت ان هذه الخطوة تتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما تتوافق مع قائمة المنتجات التي إخطرت بها المنظمة في السابق.

وبحسب اتفاقية منظمة التجارة العالمية فانه يحق للجانب الاوروبي اتخاذ اجراءات ردا على الرسوم الامريكية بما يعيد التوازن للتبادل التجاري مع الجانب الامريكي.

واوضحت المفوضية "لذلك فان الاتحاد الأوروبي سيمارس حقوقه على الفور بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية التي تقدر قيمتها بحوالي 2ر3 مليار دولار في نطاق التبادل التجاري بين الجانبين.

واكدت انها ستفرض رسوما اضافية في مرحلة لاحقة في نطاق إعادة التوازن للتبادل التجاري وبما لا يتعدى بالاجمال ما قيمته 5ر7 مليار دولار.

وتشمل القائمة للمنتجات الأمريكية التي سيتم فرض تعريفات اضافية عليها الفولاذ والدراجات النارية والقوارب البخارية والأرز وعصير البرتقال.

واعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستر في البيان الصحفي ان الاجراءات الاوروبية هي استجابة مناسبة للقرار "الأحادي وغير القانوني" الذي اتخذته الولايات المتحدة ضد صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبي.

واعربت عن الاسف ان الولايات المتحدة لم تترك خيارا للجانب الاوروبي مؤكدة ان القرار الاوروبي يتماشى مع قانون التجارة الدولي.

سبأ
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