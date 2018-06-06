محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر زحف للغزاة والمرتزقة على منطقة الفازة الساحلية الحديدة-سبأ:

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف للغزاة والمرتزقة على منطقة الفازة الساحلية جنوب محافظة الحديدة.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع العديد من الغزاة وإعطاب مدرعة خلال كسر الزحف على منطقة الفازة.



وأوضح المصدر أن الزحف على منطقة الفازة ترافق بإسناد جوي لطيران تحالف العدوان بكل أنواعه.



وأكد المصدر تدمير مدرعة إماراتية جنوب منطقة الفازة الساحلية جنوب الحديدة بصاروخ موجه ومصرع طاقمها.. لافتا إلى مصرع ستة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بجهة الساحل الغربي.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ