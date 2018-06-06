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آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 12:13:49ص
الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع أمين العاصمة حمود محمد عباد، مستوى الأداء الخدمي والتنموي بأمانة العاصمة.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
صعدة-سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم أربع غارات على مديرية سحار بمحافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة الطلح بمديرية سحار.
سبأ
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