محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية لأبناء مأرب لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي وأربعينية الرئيس الصماد صنعاء-سبأ:

نظم أبناء محافظة مأرب أمسية رمضانية في ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام وأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد.



وفي الأمسية أشار المحافظ أحمد عبدالله مجيديع إلى أهمية إستلهام الدروس من سيرة الإمام علي كرم الله وجهه والتمسك بالنهج الذي سار عليه .



وتطرق إلى مآثر الرئيس الشهيد صالح الصماد ومواقفه الوطنية وأدواره في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلاله مشروعه الوطني "يد تبني..ويد تحمي" والتضحية بنفسه دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.



ودعا المحافظ مجيديع إلى التحشيد للجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته والنفير لجبهة الساحل الغربي لمواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية في إحتلال محافظة الحديدة وبسط نفوذها على السواحل اليمنية.



وألقيت عدد من الكلمات والقصائد أكدت على مكانة الإمام علي عليه السلام في نفوس اليمنيين وإرتباطهم التأريخي بآل البيت.



حضر الأمسية وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات ومشائخ وأعيان وشخصيات إجتماعية وجمع غفير من المواطنين.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ