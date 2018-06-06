اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 10 أيام بعد تصريحات المركزي الأوروبي

لندن ـ سبأ:

صعد اليورو إلى أعلى مستوى في عشرة أيام اليوم الأربعاء بعد أن قال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إن من المرجح إنهاء برنامج لشراء السندات بحلول نهاية 2018 وإن التضخم يعاود الارتفاع إلى المستوى المستهدف من البنك.



وقال بيتر برات كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي اليوم إن البنك سيناقش الأسبوع القادم ما إذا كان سيقلص مشترياته من السندات تدريجيا حين يعقد اجتماعه بشأن السياسة النقدية.



وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس فيدمان إن توقعات السوق بإنهاء شراء السندات بحلول نهاية عام 2018 تبدو أمرا مرجحا.



ودفعت تعليقات مسؤولي المركزي الأوروبي العملة الموحدة للارتفاع 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1.17580 دولار. وارتفع اليورو نحو 0.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع وربح نحو سنتين أمريكيين منذ أن بلغ أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولار في 29 مايو .



وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3401 دولار بعد أن صعد يوم الثلاثاء بفضل مسح لقطاع الخدمات البريطاني أظهر نتائج قوية، ليواصل تعافيه من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.3205 دولار والذي سجله في 29 مايو .



وارتفع الدولار الاسترالي بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توقعات السوق ليقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع.

[06/يونيو/2018]سبأ