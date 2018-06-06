محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد الإمام علي في صعفان بصنعاء صنعاء -سبأ:

أحيا المجلس المحلي بمديرية صعفان محافظة صنعاء الذكرى السنوية لإستشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



وأكد وكيل محافظة صنعاء للقطاع الغربي أحمد الصماط خلال الفعالية بمنطقة عراف أهمية إحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي لاستلهام الدروس من سيرته وشجاعته وزهده.



وأشار إلى ضرورة استمرار النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ورفد الجبهات بالرجال والغذاء حتى تحقيق النصر.



فيما أكد المشاركون في الفعالية بحضور أعضاء محلي المديرية والمشائخ والأعيان الاستعداد بذل مزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وحثوا على تعزيز الجبهة الداخلية والتكافل الاجتماعي والتصدي لمؤامرات العدوان الهادفة تفكيك وحدة الصف والسير قدما على درب الرئيس الشهيد صالح الصماد والتمسك بمشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني ".

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ