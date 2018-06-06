وكالتان أمميتان توقعان مع ميانمار اتفاقا بشأن إعادة الروهينجا إلى بلدهم

يانجون ـ سبأ:



وقعت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم اتفاقا مع ميانمار لإعادة مئات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى بلدهم الذين فروا من حملة قمع وحشية العام الماضي.



وتمثل مذكرة التفاهم التي وقعتها ميانمار ومفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءًا لا يتجزأ من توجه شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين طبقا لبيان أصدره منسق المهام الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار كنوت أوستبي.



وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى قضايا محتملة متعلقة بإعادة حوالي 700 ألف من مسلمي الروهينجا الذين فروا من ولاية راخين غرب ميانمار إلى بنجلاديش، بعد حملة قمع تم شنها في أغسطس العام الماضي.

[06/يونيو/2018]سبأ