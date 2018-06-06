رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كيز تواجه ستيفنز في نصف نهائي رولان غاروس باريس ـ سبأ:



بلغت الأمريكية ماديسون كيز نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة بعد فوزها على الكازاخية يوليا يوتينتسيفا بنتيجة 7 / 6 و6 / 4.



وكانت اللاعبة الأمريكية المصنفة 13، التي خاضت ثالث مباراة لها على التوالي في دور الثمانية بالبطولات الكبرى، متأخرة 5 / 3 في المجموعة الأولى لكنها استطاعت زيادة وتيرة أدائها لتفوز على منافستها وتتقدم دون خسارة أي مجموعة.



وستلتقي كيز في نصف النهائي مع المصنفة العاشرة الأمريكية سلون ستيفنز عقب تسعة أشهر من خسارتها أمامها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.



وتحسن مستوى كيز كثيرًا على الملاعب الرملية في السنوات الماضية.



وعلى الرغم من أن استعداداتها لرولان غاروس تأثرت بسبب إصابة في أحد أضلاعها والتي أجبرتها على الانسحاب من بطولة روما، تشعر كيز بأنها على ما يرام.



وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا "على الرغم من أنني خسرت بعض المباريات، فإنني أديت بشكل جيد حتى في شتوتغارت".



وأضافت " كل هذا ساعدني اجمالًا على الظهور بشكل أكثر ثقة".



وبدا التماسك على اللاعبتين خلال ضربات الإرسال رغم الأجواء الرطبة في ملعب سوزان لنجلن حيث لم تكسر أي منهن إرسال منافستها في أول ستة أشواط.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ