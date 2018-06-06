محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استفادة ثلاثة آلاف أسرة من خدمات فرن مديرية آزال بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

استفاد من خدمات فرن مديرية آزال بأمانة العاصمة التابع لبرنامج إطعام بمؤسسة بنيان التنموية ثلاثة آلاف أسرة بالمديرية.



وأوضح أمين محلي مديرية ازال عادل الشعثمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرن المديرية يوزع ثلاثون ألف قطعة خبز يوميا إلى منازل المستفيدين بالمديرية إضافة إلى الوجبة الرمضانية اليومية المكونة من الدجاج والزبادي والتمر.



وأشار إلى أن ما يقدمه الفرن من أعمال خير للمحتاجين يأتي في إطار تعزيز التكافل الإجتماعي خاصة في شهر رمضان وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .



وعبر عن تقديره لمؤسسة بنيان وما تقوم به من أعمال خيرية في المديرية وجهود متطوعي برنامج إطعام الذي يقومون بعملية توزيع الخبز لمنازل المستفيدين .. مبديا استعداد المجلس المحلي بالمديرية التعاون وتقديم ما يمكن في هذا الجانب.



ولفت إلى أن مديرية آزال يتواجد بها كثير من الفئات والشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمحتاجين .



من جانبه أكد مسئول التوزيع ببرنامج إطعام سيف جمال أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد للتخفيف من معاناة المحتاجين في هذا الشهر المبارك.



وذكر أن هذا المشروع الذي ينفذ للعام الثاني على التوالي يستفيد منه 28 ألف أسرة محتاجة بأمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء منهم ثلاثة آلاف أسرة بمديرية ازال .



وبين أن إجمالي الوجبات التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان 420 ألف وجبة إلى منازل المستهدفين عبر سفراء مؤسسة بنيان من المتطوعين.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ