ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 11:08:53م
الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع أمين العاصمة حمود محمد عباد، مستوى الأداء الخدمي والتنموي بأمانة العاصمة.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
كسر زحف للغزاة والمرتزقة على منطقة الفازة الساحلية
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
أمسية لأبناء مأرب لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي وأربعينية الرئيس الصماد
اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 10 أيام بعد تصريحات المركزي الأوروبي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
البرلمان العراقي يقر إعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة بإشراف قضائي
[06/يونيو/2018]
بغداد ـ سبأ:

أقر مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها بعد اليوم الأربعاء إجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات العراقية التي جرت في 12 من الشهر الماضي.


وجاءت جلسة المجلس تلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأن خروقات جسيمة وقعت في الانتخابات.

وقد صوت المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائبا على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وأشار العبادي إلى أن تقريرا قُدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا، وأن مجلس الوزراء قد صوت على التوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة للنظر في الطعون.

وكانت المفوضية أعلنت فوز تحالف "سائرون" الذي يقوده مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب النتائج النهائية، حصل تحالف الصدر على 54 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا.

وجاء تحالف "الفتح" المرتبط بفصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران في المركز الثاني (47 مقعدا)، يليه ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في المركز الثالث (42 مقعدا).

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
إصابة 11 شخصًا بانفجار في مستودع بستراسبورغ الفرنسية
رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الداخلية بعد أيام من غرق قارب للمهاجرين
وكالتان أمميتان توقعان مع ميانمار اتفاقا بشأن إعادة الروهينجا إلى بلدهم
75 قتيلا و192 مفقودا اثر ثوران بركان فويغو في غواتيمالا
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رام الله
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيبها لليورانيوم
رئيس الوزراء المصري يقدم استقالة حكومته للسيسي
عملية عسكرية للقوات العراقية لملاحقة فلول إرهابيي داعش في سامراء
الأمم المتحدة تطالب واشنطن بالتوقف عن احتجاز المهاجرين
موسكو قد تتخذ تدابير جوابية في حال طورت واشنطن أسلحتها النووية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
غارة جوية على شدا وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف منبه بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران يشن خمس غارات على محافظة تعز
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by