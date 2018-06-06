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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 11:08:53م
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أمسية بإب لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
[06/يونيو/2018]
إب-سبأ:

نظمت بمحافظة إب أمسية رمضانية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .


وفي الأمسية أشار محافظ إب عبدالواحد محمد صلاح إلى مكانة الإمام علي رضي الله عنه والذي كان يمثل منهجا متكاملا في العلم والشجاعة والفداء .

وبين أن الأمة تعلمت من الإمام علي الصمود والصبر في مواجهة الباطل والظلم .. لافتا إلى أن اليمنيين يسطرون اليوم أروع ملاحم العزة والشموخ والشجاعة وهو يواجهون أعتى عدوان.

وأكد المحافظ صلاح الإستعداد للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه.

فيما أكد وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي في كلمة عن الخطباء والعلماء ضرورة توحيد الصفوف والتلاحم والثبات في مواجهة العدوان .

بدوره استعرض مسئول الوحدة الثقافية بالمحافظة حسام القطابري صفات وشخصية الإمام علي رضي الله عنه ومكانته .. مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون سيرته نبراسا يقتدى بها.

وألقيت في الأمسية التي حضرها مشرف المحافظة صالح حاجب ووكيلا المحافظة علي بن علي النوعة وحارث المليكي والقاضي عبدالفتاح غلاب ونائبي رئيس جامعة إب الدكتور فؤاد حسان والدكتور عبدالله الفلاحي، قصيدتين عن الإمام علي للشاعرين جميل الكامل ومحمد الصفاري .

سبأ
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