محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بفرع المسالخ بصنعاء صنعاء - سبأ:





ناقش اجتماع ضم محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ورئيس المؤسسة العامة للمسالخ فاروق القدسي، أسير العمل بفرع المؤسسة بالمحافظة.







واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع الخدمات فارس الكهالي ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة حفظ الله اللساني ومدير فرع المؤسسة بالمحافظة شرف الجوفي، الصعوبات التي تواجه فرع المؤسسة وسبل معالجتها.



وأكد الاجتماع أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين المحافظة والمؤسسة وتوسيع نشاط الفرع في عدد من المديريات بما يكفل توفير الخدمات في هذا الجانب.. مشددا على ضرورة بذل الجهود لتطوير مستوى أداء الفرع خاصة ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتعزيز الرقابة على كافة محلات البيع والمسالخ.



إلى ذلك كرمت المؤسسة العامة للمسالخ، محافظ صنعاء حنين قطينة لجهوده المبذولة في تسهيل أعمال الفرع.



وفي التكريم أشار محافظ صنعاء إلى هذا التكريم يجب أن يكون لإدارة الفرع والعاملين وفرق التفتيش الذين يقومون بأداء واجبهم رغم الصعوبات القائمة .. مثمناً اللفتة الطيبة من رئاسة المؤسسة.



فيما اعتبر رئيس المؤسسة هذا التكريم أقل ما يمكن عرفانا بجهود قيادة المحافظة في تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ