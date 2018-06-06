رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موجوروزا تسحق شارابوفا وتبلغ قبل نهائي فرنسا المفتوحة باريس ـ سبأ:

تغلبت الاسبانية جاربين موجوروزا على منافستها الروسية ماريا شارابوفا 6-2 و6-1 لتبلغ الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الاربعاء .



وبدت شارابوفا متوترة من البداية ولم تتمكن من مجاراة منافستها الإسبانية موجوروزا التي حققت فوزها الأول على اللاعبة الروسية الشهيرة في رابع محاولة.



وانتهت المواجهة بعد ضربة خلفية خاطئة من شارابوفا في الشبكة.



وقالت موجوروزا (24 عاما) ”أعتقد أنني لعبت بشكل جيد اليوم وبجدية شديدة وبقوة وأنا سعيدة بذلك“.



وأضافت ”قبل أربع سنوات كانت تجربتي مختلفة وأعتقد أنني تطورت كثيرا كلاعبة“.



وستلعب موجوروزا، التي توجت باللقب منذ عامين، في قبل النهائي غدا الخميس مع سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا ووصيفة بطلة العام الماضي التي تغلبت على الالمانية انجليك كيربر.



وتابعت ”أعتقد أنها قد تكون أفضل لاعبة حاليا وهي المصنفة الأولى. أنا متشوقة لخوض مباراة قبل النهائي ومن الجيد أن هذا سيحدث غدا“.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ