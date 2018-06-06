محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تكريم لجرحى الجيش واللجان الشعبية بإب إب-سبأ:





أقيم بمحافظة إب اليوم حفل تكريم لجرحى الجيش واللجان الشعبية من مختلف مديريات المحافظة.







وفي التكريم الذي نظمته الوحدة الاجتماعية بإب ومؤسسة التكافل الإجتماعية الخيرية .. اعتبر محافظ إب عبدالواحد صلاح هذا التكريم أقل ما يمكن للجرحى الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن والدفاع عنه .



وأشاد بتضحيات الجرحى في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. وقال " إن القيادة السياسية تثمن تضحيات الجرحى في الدفاع عن الوطن والذود عن عزة وكرامة الشعب اليمني ".



ودعا الجميع إلى الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وكل من قدم روحه من أجل الوطن والدفاع عنه .



فيما أشاد مسؤول الوحدة الإجتماعية أشرف الصلاحي ومدير مؤسسة التكافل بإب عبدالرحمن إبراهيم بتضحيات الجرحى وما سطروه من بطولات في الدفاع عن الوطن .



واعتبرا هذا التكريم أقل ما يمكن نظير تضحياتهم وعرفانا بما قدموه في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض.



بدوره جدد الجريح محمد الشويطر في كلمة عن الجرحى المكرمين العهد بالمضي في طريق العزة والكرامة .. مشيرا إلى أن ما قدمه الجرحى وجادوا به في الدفاع عن الوطن، يظل قليل مقارنة بحجم تضحيات الشهداء.



تخلل التكريم الذي حضره وكيلا المحافظة راكان النقيب وحارث المليكي قصيدة للشاعر جميل الكامل.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ