ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية

سنغافورة ـ سبأ:



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمائة اليوم الأربعاء بعدما قالت مصادر مطلعة إن فنزويلا أثارت احتمال وقف بعض صادراتها النفطية.



وارتفع خام برنت 78 سنتا إلى 16ر76 دولار للبرميل بعدما تراجع لأدنى مستوى منذ الثامن من مايو امس الثلاثاء.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 85ر65 دولار للبرميل بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين امس الثلاثاء.



وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا يومي 22 و23 يونيو لاتخاذ قرار بشأن حجم زيادة الإنتاج في الوقت الذي تنخفض فيه المخزونات العالمية فيما يتراجع فيه إنتاج فنزويلا بأكثر من المتوقع.

[06/يونيو/2018]سبأ