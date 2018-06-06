استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رام الله

غزة ـ سبأ:









وأوضحت المصادر أن الشهيد أصيب بثلاث رصاصات من مسافة قريبة إحداها أصابت عنقه ونقله جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى إسرائيلي قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

[06/يونيو/2018]اُستشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بشمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.. مشيرا الى ان الشاب أصيب بجروح حرجة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها القرية.سبأ