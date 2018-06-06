محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخدمة المدينة يتفقد أوضاع الجرحى بالمستشفى العسكري بالحديدة الحديدة- سبأ:

تفقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ومعه وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد محمد، أوضاع الجرحې من أبطال الجيش واللجان الشعبية في المستشفې العسكري بالحديدة.



وخلال الزيارة أشاد وزير الخدمة المدنية بالدور البطولي للجرحۑ الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وثمن الأدوار البطولية التي قدمها شهداء الوطن وفي المقدمة الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي قدم روحه ودمه فداء للوطن وعزة وكرامة أبناءه.



وقدم الوزير عقلان والوكيلان الهاشمي عبدالجبار ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني ورئيس هيئة لتنظيم شئون النقل وليد الوادعي ووكيل المحافظة القاضي، مبالغ مالية رمزية وهدايا عينية للجرحى.



وأكدوا أن توزيع الهدايا للجرحى يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وإهتمامها بالجرحى ومنحهم كل الرعاية.



فيما ثمن الجرحى زيارة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومرافقوه والتي تؤكد الإهتمام بأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون عن الوطن أرضا وإنسانا.

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ