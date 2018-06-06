رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصيفي يفوز على اليرموك ويبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني صنعاء -سبأ:

بلغ فريق الشهيد الصيفي نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده.

جاء تأهل الصيفي للمباراة النهائية عقب فوزه على اليرموك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الأهلي ضمن الدور نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم إتاحة الفرص للفريقين أبرزها تسديدة لاعب اليرموك عماد مجاهد صدها حارس الصيفي صلاح السيسي.

وفي مطلع الشوط الثاني أحرز مهاجم الصيفي عبد الله العبسي الهدف الأول مستغلا خطأ حارس اليرموك عمر القهالي ، ليعزز هداف الشهيد الصيفي علي خليل النتيجة بهدف آخر بعد أن تلاعب بدفاعات اليرموك .

وضغط اليرموك على دفاعات فريق الصيفي بغية هدف التقليص وهو ماتحقق له عندما سجل لاعبه عماد مجاهد الهدف مستفيدا من مجهود زميله صقر الحربي ليضعها في الشباك.

وتدارك فريق الشهيد الصيفي خطورة الموقف ونظم صفوفه بهدف الحفاظ على النتيجة ، لتنتهي المباراة بفوز الصيفي بهدفين لهدف.

بهذا التأهل ضرب فريق الشهيد الصيفي موعدا مع 22 مايو السبت المقبل في نهائي البطولة التي تقام في نسختها الـ 35 على التوالي.

وفي منافسات الأشبال لكرة القدم تأهل فريق الإمبراطور إلى نهائي البطولة بفوزه على 22 مايو بثلاثية نظيفة أحرزها عبد الرحمن محفد هدفين و علي الزميلي.

بهذا الفوز الثمين يلتقي الامبراطور مع ضيفه شعب صنعاء في نهائي البطولة الجمعة القادمة.



سبأ [06/يونيو/2018]سبأ