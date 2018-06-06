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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 09:25:44م
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الرئيس المشاط يلتقي وزيرا الإدارة المحلية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
[06/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.


جرى خلال اللقاء الذي حضره أمين العاصمة حمود عباد، مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز دور الأحزاب والمكونات السياسية في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وتطرق اللقاء إلى دور لجنة شؤون الأحزاب، في التنسيق بين مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية خلال الفترة الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأكد الرئيس المشاط على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المكونات الوطنية للتصدي للعدوان الذي يصعد من عدوانه على الشعب اليمني.

وشدد على أهمية العمل على تعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني لإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا ومقدرات.

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