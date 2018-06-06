نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات يزور الجرحى في مجمع 48 النموذجي

صنعاء - سبأ :

زار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد ومعه وزير الثقافة عبدالله احمد الكبسي ووزير الكهرباء المهندس لطف الجرموزي ورئيس هيئة الاسناد اللوجيستي بوزارة الدفاع اللواء علي محمد الكحلاني وعدد من القيادات العسكرية الجرحى والمصابين والمرضى من منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في مستشفى ومجمع 48 الطبي النموذجي بصنعاء.



وخلال الزيارة نقل نائب رئيس الوزراء والوزراء والقادة للجرحى تحيات وتهان القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتمنياتهم للجرحى الشفاء العاجل.



واطلع نائب رئيس الوزراء والوزراء والقادة على أحوال الجرحى والمصابين وما يتلقونه من خدمات طبية وعلاجية.



وأشار الزائرون الى أنه وبفضل التضحيات الجسيمة التي يقدمها ابطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة تتحقق الانتصارات وينكسر العدوان .. مؤكدين ان تلك التضحيات الجسيمة ستبقى حاضرة في ذاكرة ووجدان شعبنا الذي لن ينسى تلك الملاحم والتضحيات وما يسجل في جبهات المواجهة من ملاحم خالدة في الأنصار لارادته وعزته وكرامته.



وعبر نائب رئيس الوزراء عن تقدير القيادة السياسية والعسكرية للوطن ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة واعتزازها بابطال القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية الذين يرسمون لوحات من المجد والعزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته ومواجهة أعتى عدوان بربري انكسرت ارادته امام صمود وثبات مقاتلينا الابطال ومن خلفهم شعبنا اليمني العظيم.



وقدم الزائرون للجرحى والمصابين مبالغ مالية معبرين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المستشفى والطواقم الطبية والعلاجية على جهودهم المبذولة في رعاية الجرحى والمصابين.



من جهتهم عبر الجرحى والمصابين عن سعادتهم بهذه الزيارات التي تجسد اهتمام القيادة بهم.. مؤكدين رغبتهم في العودة الى جبهات العزة والشرف والكرامة حال تماثلهم للشفاء.



رافقهم خلال الزيارة مدير دائرة شئون الضباط العميد الركن نجم عباد ومدير قاعدة الإصلاح المركزية العميد الركن عبدالجليل الذاري.

[06/يونيو/2018]سبأ