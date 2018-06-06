محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بعمران إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي عمران-سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران أمسية رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.



واستعرضت الأمسية بحضور محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان دور الإمام علي عليه السلام في نصرة الإسلام وشجاعته في مواجهة الباطل .



وألقيت كلمات في الأمسية تطرقت إلى صفات ومكانة الإمام ، وأهمية استلهام الدروس في الثبات والصمود والشجاعة من الإمام علي كرم الله وجهه .. مؤكدة أن المؤامرات التي تتعرض لها الأمة من قبل أعدائها تستلزم رص الصفوف لمواجهتها وإفشالها والعودة الصادقة إلى الدين الإسلامي والنهج القويم.



ودعت الكلمات إلى تعزيز الصمود والتلاحم والاستمرار في رفد جبهات العزة والشرف حتى دحر الغزاة من كامل تراب اليمن.



تخللت الأمسية التي حضرتها قيادات السلطة المحلية و العلماء والمثقفين والشخصيات الاجتماعية و جمع من أبناء المحافظة ، قصائد شعرية وأناشيد دينية .

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ