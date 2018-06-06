محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يتفقد أحوال الجرحى بالمستشفى العسكري صنعاء - سبأ :





تفقد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير اليوم، أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية بالمستشفى العسكري بصنعاء .







واطلع المهندس الوزير على الحالة الصحية للجرحى ومستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم في المستشفى.



وأشاد وزير المياه والبيئة بما سطره الجرحى من ملاحم بطولية في مواجهة قوى الغزو والعدوان في مختلف جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الأرض والعرض.



وأكد على أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في الاهتمام بالجرحى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.



وأشار المهندس الوزير إلى أن تفقد أحوال الجرحى وتلمس احتياجاتهم يعد أقل واجب لمن بذلوا أرواحهم في مواجهة العدوان.. لافتا إلى أن بطولات وتضحيات الجرحى سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته وستبقى مفخرة الأجيال.



وخلال الزيارة تمنى وزير المياه والبيئة الشفاء العاجل للجرحى.. كما قدم للجرحى هدايا ومبالغ رمزية.

سبـأ [06/يونيو/2018]سبـأ