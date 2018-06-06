محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية عمل برنامج الغذاء العالمي بمحافظة عمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية عمل برنامج الغذاء العالمي وشركائه في المحافظة .



وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة أمين فراص وممثل البرنامج منطقة صنعاء ناصر الخولاني إلى خطة المرحلة القادمة وما تتضمنه من تنفيذ مسح ميداني لمختلف مديريات المحافظة لتقييم الاحتياج و المتطلبات الإنسانية للأسر الأشد فقراً .



وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية التنسيق بين المنظمات والسلطة المحلية لتعزيز دورها في التخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار ، و الوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً وتضرراً .

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ