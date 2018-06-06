[06/يونيو/2018]
عمران-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية عمل برنامج الغذاء العالمي وشركائه في المحافظة .
وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة أمين فراص وممثل البرنامج منطقة صنعاء ناصر الخولاني إلى خطة المرحلة القادمة وما تتضمنه من تنفيذ مسح ميداني لمختلف مديريات المحافظة لتقييم الاحتياج و المتطلبات الإنسانية للأسر الأشد فقراً .
وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية التنسيق بين المنظمات والسلطة المحلية لتعزيز دورها في التخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار ، و الوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً وتضرراً .
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