ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 09:25:44م
الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع أمين العاصمة حمود محمد عباد، مستوى الأداء الخدمي والتنموي بأمانة العاصمة.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
وزير الدولة القنع وعدد من القادة يزورون الجرحى بمستشفيي الشرطة النموذجي والعام
الدكتور مقبولي ووزيرا النقل والأشغال يزورون الجرحى بمستشفيي الكويت والقدس
مؤسسة المياه بالمحويت تتسلم 36 ألف لتر ديزل من برنامج الأغذية
الصيفي يفوز على اليرموك ويبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية عمل برنامج الغذاء العالمي بمحافظة عمران
[06/يونيو/2018]
عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية عمل برنامج الغذاء العالمي وشركائه في المحافظة .


وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة أمين فراص وممثل البرنامج منطقة صنعاء ناصر الخولاني إلى خطة المرحلة القادمة وما تتضمنه من تنفيذ مسح ميداني لمختلف مديريات المحافظة لتقييم الاحتياج و المتطلبات الإنسانية للأسر الأشد فقراً .

وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية التنسيق بين المنظمات والسلطة المحلية لتعزيز دورها في التخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار ، و الوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً وتضرراً .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الدولة القنع وعدد من القادة يزورون الجرحى بمستشفيي الشرطة النموذجي والعام
الدكتور مقبولي ووزيرا النقل والأشغال يزورون الجرحى بمستشفيي الكويت والقدس
مؤسسة المياه بالمحويت تتسلم 36 ألف لتر ديزل من برنامج الأغذية
الرئيس المشاط يلتقي وزيرا الإدارة المحلية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات يزور الجرحى في مجمع 48 النموذجي
أمسية بعمران إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
وزير المياه والبيئة يتفقد أحوال الجرحى بالمستشفى العسكري
محافظ المحويت يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع الطرق والجسور
رئيس مجلس القضاء ووزيرا العدل والتخطيط يزورن الجرحى بمستشفى الثورة بصنعاء
الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
غارة جوية على شدا وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف منبه بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران يشن خمس غارات على محافظة تعز
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 33 غارة والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين بصواريخ الكاتيوشا
[06/يونيو/2018]
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by