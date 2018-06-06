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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 09:25:44م
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  محلي
محافظ المحويت يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع الطرق والجسور
[06/يونيو/2018]
المحويت- سبأ :

تفقد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم سير الأعمال الجارية في عددا من مشاريع الطرق والجسور على امتداد الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت .

وأطلع على سير العمل بمشروع إعادة إنشاء جسر لاحمة بتكلفة 101 مليون ريال والذي استهدفه طيران العدوان بعدة غارات ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة كليا.

وأستمع المحافظ إلى شرح من المهندسين حول آليات تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني والمواصفات الفنية التي تضمنتها الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

وحث على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لما له من أهمية في تسهيل تنقل المواطنين ونقل المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وغيرها.

كما أطلع محافظ المحويت علی الأعمال الجارية في مشروع استكمال طريق القطاع بمديرية خميس بني سعد.

واستمع من المهندسين إلى شرح حول نسبة الإنجاز في المشروع الذي تبلغ تكلفته 37 مليون ريال ، وكذا الخطة الزمنية المتبقية لاستكماله وفقاً للمواصفات الفنية .

وثمّن جهود القائمين على المشروع وحرص وزارة الأشغال العامة والطرق علی تنفيذ مشاريع الطرق والجسور رغم العدوان والحصار والظروف الصعبة الناتجة عنه .

وحث المحافظ بن حيدر فريق عمل المشروع على مضاعفة الجهود للانتهاء من تنفيذ الطريق لما من شأنه تسهيل حركة سير المواطنين.


سبـأ
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