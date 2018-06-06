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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 09:25:44م
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رئيس مجلس القضاء ووزيرا العدل والتخطيط يزورن الجرحى بمستشفى الثورة بصنعاء
[06/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

قام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد يحيى المتوكل ، ووزيرا العدل القاضي احمد عبدالله عقبات ، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبدالعزيز الكميم ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي، اليوم ، بزيارة الجرحى بمستشفى الثورة العام بصنعاء .


وخلال الزيارة التي ضمت عدد من القيادات العسكرية والمشائخ والعلماء، استمع رئيس مجلس القضاء من رئيس هيئة مستشفى الثورة ، والاطباء إلى شرح عن الخدمات العلاجية والعناية الطبية التي تقدم للجرحى والمصابين وحالتهم الصحية والعمليات التي اجريت لهم.

واشاروا إلى طبيعة الحالات العلاجية والجهود المبذولة في سبيل التغلب على الاشكاليات التي تسبب بها العدوان في نقص الادوية والمواد والمستلزمات الطبية .

وشدد رئيس مجلس القضاء على ضرورة تقديم كامل الرعاية الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين الذين قدموا التضحيات الجسيمة فداء لوطنهم في مواجهة العدوان السعودي الامريكي الظالم، والتصدي لمخططاته الرامية إلى الاحتلال ونهب الثروة وتمزيق الوحدة اليمنية وتجويع الشعب اليمني الصامد.

وتحدث رئيس مجلس القضاء ومن معه ، مع الجرحى والمصابين من الجيش واللجان الشعبية والمدنيين والمرضى في المستشفى .. معبرين لهم عن امنياتهم الخالصة بالشفاء العاجل، وبالتهاني بمناسبة الخواتم المباركة للشهر الكريم.

واكدوا ان تضحيات الشهداء والجرحى محل تقدير الشعب اليمني كاملا وان القيادة السياسية حريصة على تقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء وتطبيب الجرحى حتى يستعيدون صحتهم وعافيتهم باذن الله تعالى.

واشاد الزائرون بالجهود التي يبذلها الاطباء والعاملون في المستشفى في سبيل تقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين والمرضى، لتخفيف معاناتهم، رغم صعوبة الظروف وقلة الامكانيات.

بدورهم عبر الجرحى والمصابين عن تقديرهم وامتنانهم لهذه الزيارة واللفتة الانسانية الكريمة للاطمئنان على احوالهم.

سبـأ
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