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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 09:25:44م
الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع أمين العاصمة حمود محمد عباد، مستوى الأداء الخدمي والتنموي بأمانة العاصمة.
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الرئيس المشاط يناقش مع أمين العاصمة مستوى الأداء الخدمي بالأمانة
[06/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع أمين العاصمة حمود محمد عباد، مستوى الأداء الخدمي والتنموي بأمانة العاصمة.



وتطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار، وكذا الجوانب المتعلقة بسير العمل الجاري في عدد من المشاريع وأعمال الصيانة للطرق بالأمانة.

واستعرض اللقاء خطط وبرامج قيادة الأمانة والسلطة المحلية للمرحلة الراهنة لتحسين مستوى الخدمات وتنظيم الأسواق بهدف تخفيف الازدحامات المرورية.

كما تطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل بأمانة العاصمة والجهود المبذولة للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة لتخفيف معاناة المواطنين.

وأشاد الرئيس المشاط بالجهود المبذولة من قبل قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية .. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتحسين مستوى الأداء.

فيما أشار أمين العاصمة إلى الجهود المبذولة من قبل قيادة الأمانة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها.

سبـأ
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