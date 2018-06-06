محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا بمديريتي التحرير والوحدة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

بدأت بمديريتي التحرير والوحدة بأمانة العاصمة اليوم أعمال الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا التي تنفذها وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وأمانة العاصمة .



تستهدف المرحلة الأولى من الحملة البيئية مديريات بني الحارث، الثورة، معين ، السبعين، التحرير والوحدة وينفذها204 شخص بواقع 34 شخص في كل مديرية منهم 24 فرق رش و10 أشخاص يعملون ضمن فرق التوعية الإعلامية على مستوى كل مديرية .



وأوضح مدير الحملة ماجد الرفاعي بأن فرق الرش استكملت أعمالها خلال العشر الأيام الماضية في أربع مديريات في حين سيتم خلال الخمسة الأيام المقبلة استكمال الحملة في مديريتي التحرير والوحدة .



وأشار الرفاعي بأن المواقع المستهدفة خلال الخمسة الأيام المقبلة تبلغ 334 منها 133 بمديرية التحرير و201 بمديرية الوحدة.. لافتا إلى الأهمية التي تمثلها هذه الحملة في الحفاظ على البيئة العامة بأمانة العاصمة والإسهام في الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا .

سبـأ [06/يونيو/2018]سبـأ