محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة العامة يتفقد أحوال الجرحى بالمستشفى العسكري صنعاء - سبأ :

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم، أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية بالمستشفى العسكري بصنعاء .



واطلع الدكتور المتوكل ومعه وكيل وزارة الأوقاف يحيى الحوثي ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع اللواء على حسن المطري وأمين عام رابطة علماء اليمن عبدالسلام الوجيه ومدير المستشفى العسكري العميد الركن علي سعد الوحش ونائبه عباس نجم الدين، على الحالة الصحية للجرحى ومستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.



وأشاد وزير الصحة بتضحيات الجرحى في مواجهة العدوان دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. مؤكدا أن من أولويات الوزارة إيلاء الجرحى كامل الرعاية الصحية تقديرا لما قدموه من تضحيات في سبيل عزة وكرامة الوطن.



وأشار إلى أن الإهتمام بالجرحى واجبا إنسانيا لمن بذلوا أرواحهم رخيصة فداء للوطن والدفاع عنه وحماية أمنه واستقراره ومقدراته.



وقال " واجب علينا في هذه الليالي المباركة أن نتلمس هموم الجرحى فنحن نستمد منهم المعنويات والصمود والعزة والكرامة لأنهم قدموا دمائهم رخيصة لهذا الوطن ".



وأضاف الدكتور المتوكل" على الجميع تحل المسؤولية في رعاية جرحى العدوان السافر حتى يتماثلوا للشفاء ويعودوا لممارسة حياتهم ".



وخلال الزيارة تمنى وزير الصحة العامة والسكان ومرافقوه الشفاء العاجل للجرحى.. كما قدموا هدايا ومبالغ رمزية للجرحى.

سبـأ [06/يونيو/2018]سبـأ