محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القاضي عقبات والدكتور المختار والوزيرة رضية يزورون ضريح الشهيد الصماد صنعاء - سبأ :

زار وزراء العدل القاضي احمد عبدالله عقبات والشؤن القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والدولة رضية محمد عبدالله، ونائب وزير الزراعة ماجد هاشم المتوكل ووكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز الديلمي اليوم، ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين بأمانة العاصمة.



وخلال الزيارة قرأوا الفاتحة على روح الشهيد الصماد وأرواح رفاقه الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها في ١٩ إبريل المنصرم اثر استهداف طيران العدوان السعودي لموكب الشهيد الصماد في محافظة الحديدة.



وأكدوا أن شجاعة وإقدام الرئيس الشهيد الصماد وما قدمه من نموذج في البطولة والتضحية والفداء في سبيل وطنه سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب تنهل منه الأجيال معاني الصمود والفداء والكرامة.



وابتهلوا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيد الصماد ورفاقه وكافة شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يجزيهم عن وطنهم وامتهم خير الجزاء.

سبـأ [06/يونيو/2018]سبـأ