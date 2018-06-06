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الأرصاد : الفرصة مهيأة لهطول أمطار على السواحل والمرتفعات
[06/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة مهيأة لهطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الجنوبية والشرقية والمرتفعات الغربية والشمالية الغربية خلال الـ12 ساعة القادمة .


وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وخرائط التنبؤات تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء .

وحسب النشرة فإن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيزة والغزيزة جداً المصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية عموماً و خصوصاً محافظات حضرموت ، شبوة ، أبين ، عدن ولحج ، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الداخلية منها وصولاً إلى شرق محافظة البيضاء وإلى الجنوب من محافظة مأرب .

وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والشمالية الغربية .

ودعا المركز الموطنين وسائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية ، وعدم التواجد في الشعاب والوديان بسبب التدفق المفاجئ للسيول .

وحذر سائقي المركبات من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في تلك المناطق ، داعياً مرتادي البحر والصيادين بتوخي الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

سبأ
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