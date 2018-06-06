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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 02:05:52م
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وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أضرار غارات العدوان في حدة
[06/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

اطلعت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف على حجم الأضرار التى خلفتها غارات طيران العدوان الأمريكي السعودي مساء أمس في مبنى شركة نفط ذكوان والمنازل المجاورة بمدينة حدة في العاصمة صنعاء .


وخلال الزيارة أوضحت وزيرة حقوق الإنسان أن الغارات أدت إلى تدمير مبنى الشركة بالكامل و إلحاق أضرار بالمنازل القريبة والمحيطة به ، إضافة إلى ما سببته من هلعٍ وفزعٍ للمواطنين الآمنيين .

وأشارت إلى أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني جرما استهداف الأعيان المدنية ، مستنكرة الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على هذه الجرائم .

وجددت وزيرة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد الشعب اليمني ومقدراته .

رافقها خلال الزيارة فريق من موظفي الوزارة المختصين بالرصد والتوثيق .

سبأ
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