محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الزراعة يلتقي نائب ممثل الفاو في اليمن صنعاء - سبأ:

التقى نائب وزير الزراعة والري المهندس ماجد المتوكل نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في اليمن الدكتور محمد نعمان سلام والخبير الدولي في مجال الصحة الحيوانية بالمنظمة الدكتور منصور القدسي .



ناقش اللقاء جوانب التعاون بين المنظمة والوزارة في برنامج المدارس الحقلية وتأهيل وتدريب أخصائيين في مجال الإرشاد الزراعي الريفي .



ويتضمن برنامج المدارس الحقلية تنفيذ برامج الحدائق المنزلية التي تستهدف صغار المزارعين في المناطق الريفية وتأهيلهم للاستفادة من الحدائق في زراعة وإنتاج عدد من محاصيل الخضروات والمحاصيل الزراعية الأخرى بما يسهم في تحسين مستوى الدخل المعيشي لهم ولأسرهم .



وأشار اللقاء إلى أن تلك المدارس أثبتت كفاءة عالية على أرض الواقع، كونها تساعد على إعادة التأهيل للإرشاد الزراعي وتعزيز دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي .



وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون والتركيز على الأنشطة المعنية بتحسين الجوانب الزراعية خاصة المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي ودعم الأسر الزراعية خصوصاً في المناطق الريفية .

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ