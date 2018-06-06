محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيتان بمديريتي السلفية والجعفرية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي ريمة - سبأ:

نظم أبناء مديريتي السلفية والجعفرية بمحافظة ريمة أمسيتين رمضانيتين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسيتين اللتين حضرهما وكلاء المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد وصالح العياضي ألقيت كلمات استعرضت في مجملها صفات ومكانة الإمام علي رضي الله عنه .



وأكدت استمرار أبناء المديريتين في رفد الجبهات وخاصة جبهات الساحل الغربي للدفاع عن الوطن ودحر الغزاة وتطهير الوطن من دنسهم.



وشددت الكلمات على ضرورة تعزيز وحدة الصف والتلاحم لمواجهة العدوان.



وأعلن المشاركون في الامسيتين النفير العام إلى جبهات الساحل الغربي لإفشال أي تحرك ينفذه العدوان وأدواته ومن تحالف معهم.



حضر الامسيتين عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية بالمديرتين .

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ