ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 02:05:52م
عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 14 آلية لهم
تكبد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى ودمرت 14 آلية لهم في صد زحوفات وعمليات هجومية نفذها الجيش واللجان الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية .
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 14 آلية لهم
وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أضرار غارات العدوان في حدة
غارة جوية على شدا وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف منبه بصعدة
نائب وزير الزراعة يلتقي نائب ممثل الفاو في اليمن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة إجراءات استيراد المبيدات وآلية تنظيمها
[06/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

ناقشت لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الدكتور محمد الحميري، الإجراءات المتعلقة باستيراد المبيدات وآلية تنظيمها وكذا البدائل الآمنة لاستخدام المبيدات في مكافحة الآفات النباتية .


واستعرضت اللجنة التجارب المنفذة من قبل الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي و الإدارة العامة لوقاية النباتات ، وكذا تقرير اللجنة المصغرة لمراجعة قوائم المبيدات الممنوعة والمقيدة .

كما ناقشت اللجنة تقريرها المتعلق بتحديد نسبة الكفاءة النسبية لفعالية المبيدات، حيث استند التقرير على عدد من المرجعيات منها مدونة السلوك الدولية ودليل التجارب الحقلية الذي تم إعداده من قبل اللجنة .

وأقر الاجتماع استمرار عمل اللجنة المصغرة وإضافة مرجعية جديدة للاسترشاد بها ، وإعداد خطة تجارب حقلية حول البدائل الآمنة للمبيدات الممنوع تداولها التي حددتها اللجنة وعددها ثمانية مبيدات مهربة تستخدم لزراعة القات .

وشددت اللجنة على وضع توصيات بناءة بخصوص المبيدات تستند على الخطوط التوجيهية الخاصة بمدونة السلوك الدولية فيما يتعلق بتداول المبيدات .

حضر الاجتماع مدير عام وقاية النباتات المهندس عبدالله السياني .

سبأ
  المزيد من (محلي)
عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 14 آلية لهم
عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 14 آلية لهم
وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أضرار غارات العدوان في حدة
غارة جوية على شدا وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف منبه بصعدة
نائب وزير الزراعة يلتقي نائب ممثل الفاو في اليمن
طيران يشن خمس غارات على محافظة تعز
أمسيتان بمديريتي السلفية والجعفرية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي
طيران العدوان يشن 33 غارة والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين بصواريخ الكاتيوشا
أمسية رمضانية في برط العنان بالجوف إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي
محافظ سقطرى: لجنة حصر أضرار إعصار ماكونو أنجزت 70 بالمائة

العدوان السعودي على اليمن
غارة جوية على شدا وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف منبه بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران يشن خمس غارات على محافظة تعز
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 33 غارة والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين بصواريخ الكاتيوشا
[06/يونيو/2018]
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by