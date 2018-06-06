محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات استيراد المبيدات وآلية تنظيمها صنعاء - سبأ:

ناقشت لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الدكتور محمد الحميري، الإجراءات المتعلقة باستيراد المبيدات وآلية تنظيمها وكذا البدائل الآمنة لاستخدام المبيدات في مكافحة الآفات النباتية .



واستعرضت اللجنة التجارب المنفذة من قبل الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي و الإدارة العامة لوقاية النباتات ، وكذا تقرير اللجنة المصغرة لمراجعة قوائم المبيدات الممنوعة والمقيدة .



كما ناقشت اللجنة تقريرها المتعلق بتحديد نسبة الكفاءة النسبية لفعالية المبيدات، حيث استند التقرير على عدد من المرجعيات منها مدونة السلوك الدولية ودليل التجارب الحقلية الذي تم إعداده من قبل اللجنة .



وأقر الاجتماع استمرار عمل اللجنة المصغرة وإضافة مرجعية جديدة للاسترشاد بها ، وإعداد خطة تجارب حقلية حول البدائل الآمنة للمبيدات الممنوع تداولها التي حددتها اللجنة وعددها ثمانية مبيدات مهربة تستخدم لزراعة القات .



وشددت اللجنة على وضع توصيات بناءة بخصوص المبيدات تستند على الخطوط التوجيهية الخاصة بمدونة السلوك الدولية فيما يتعلق بتداول المبيدات .



حضر الاجتماع مدير عام وقاية النباتات المهندس عبدالله السياني .

سبأ [06/يونيو/2018]سبأ